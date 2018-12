“La nuova via Dante ha senso solo se rimane aperto corso Umberto I”, l’affondo della minoranza di Termoli

REDAZIONE TERMOLI.

Una mozione per chiarire tutte le criticità a livello procedurale e non solo. E’ questo quanto fatto dalla minoranza al comune di Termoli che questa mattina, in conferenza stampa, alla presenza di Di Brino, Marone, Ciarniello e Paduano ha messo al centro del dibattito la nuova via Dante. “Non siamo contrari all’opera -ha tenuto a ribadire Di Brino- ma siamo contrari a quelle che sono state le procedure e gli esiti dell’apertura di questa bretella di collegamento di via Dante con piazza Garibaldi. Siamo contrari anche perché -ha continuato Di Brino- l’opera si sarebbe dovuta fare a spese di Ferrovie dello Stato e non della collettività termolese. E’ un opera realizzata male e che potrebbe creare anche dei rischi poiché la normativa nazionale prevede la costruzione di manufatti a 30 metri dall’ultimo binario”. A questo si aggiunge anche la chiusura di una parte di corso Umberto I, questione sulla quale ha dibattuto il consigliere Marone. “Siamo contrari alla chiusura di quel tratto di corso cosi come è stata disposta. Ha un senso la variante di via Dante solo se rimane aperto corso Umberto I”. Annibale Ciarniello ha parlato di “Ennesimo atto di arroganza di questa amministrazione. Prima di chiudere corso Umberto andava valutata la situazione e magari si poteva lasciare un senso alternato. Ma il peccato originale -ha poi concluso- sta nella mancanza di un vero e proprio piano urbano del traffico”. In sintonia con il gruppo anche Luciano Paduiano di Fratelli d’Italia che ha poi sottolineato come adesso è impossibile anche aspettare qualcuno che scende da un treno alla stazione perché non ci si può appoggiare più nemmeno un secondo con l’auto. “Speriamo che venga riaperto corso Umberto e che con un senso unico di marcia vengano creati dei parcheggi a spina di pesce”.