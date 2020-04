La nuova era di DR Automobiles Groupe: nasce la nuova gamma di SUV DR

Design ricercato, altissima qualità e tecnologia avanzata sono i principi ispiratori: debutta anche EVO by DR, la nuova linea di SUV low cost che rivoluziona gli schemi: EVO Electric è il primo SUV full electric che arriva a costare quanto un’utilitaria. DR Automobiles Groupe si appresta ad attuare un piano industriale e commerciale di grande portata ed ampio respiro. Agli inizi dello scorso marzo, DR ha lanciato il suo nuovo SUV DR 5.0, che di fatto ha inaugurato una nuova era per il brand italiano, improntata su nuove linee guida: ricercatezza, stile, qualità e tecnologia. A breve, infatti, DR lancerà altri due SUV, DR F35 e DR 7.0, che, insieme a DR 5.0, segneranno un deciso cambio di passo rispetto al passato. È in atto un innalzamento di tutti gli standard. Nuovi e più rigidi criteri costruttivi, nuove e più performanti motorizzazioni, nuovi e più avanzati contenuti tecnologici. A tutto questo si aggiungono scelte stilistiche originali, forti, che conferiscono ai nuovi SUV una spiccata personalità. Un nuovo scenario, un’evoluzione importante, frutto di una strategia di crescita complessiva, messa in atto in 15 anni di presenza sul mercato, di costante sviluppo tecnologico, industriale e commerciale del gruppo DR. Ma se da un lato sta per nascere questa nuova gamma di SUV DR, che andrà a posizionarsi sul mercato in maniera nettamente differente rispetto a quanto fatto finora, rivolgendosi a nuovi target, dall’altro DR Automobiles Groupe affronta una nuova sfida, che ancora una volta rivoluziona decisamente gli schemi: creare i SUV low cost più convenienti del mercato ma full optional di serie. EVOluzione della specie. In un contesto socioeconomico inevitabilmente mutato, in cui i veri valori, il rispetto per noi stessi e per tutto quello che ci circonda ispirano nuove linee comportamentali, nuovi lifestyle, la DR Automobiles Groupe lancia la linea di modelli EVO by DR. EVO nasce, dalla lunga esperienza DR in ambito automotive, proprio per incontrare una sempre più diversa e diffusa concezione dell’automobile e più in generale della mobilità, non più ispirata da effimeri status symbol ma da modelli di semplicità, concretezza, praticità, affidabilità. Il primo modello sul mercato della linea EVO by DR è il SUV EVO Eletric, a cui seguiranno i modelli a combustione EVO 4, EVO 5 ed EVO 6. L’elettrico per tutti. La filosofia EVO by DR è “incarnata a pieno” da un’auto totalmente elettrica, ad emissioni 0, accessibile a tutti. La EVO Electric è infatti, con un’autonomia di 300 km, la full electric più economica del mercato, pur sfruttando la più avanzata ed efficiente tecnologia elettrica in questo momento disponibile. Il prezzo finale è di € 19.900,00, che si ottiene sottraendo al prezzo di listino di € 29.900,00 full optional di serie, lo sconto dei concessionari, il contributo rottamazione statale ed uno speciale sconto che EVO ha deciso di mettere in campo per l’emergenza Covid19, fino al 30.04.2020. Questa particolare promo prevede l’acquisto online dell’auto e la consegna a domicilio. Nelle regioni dove il contributo locale va ad aggiungersi a quello statale, il costo finale della EVO Electric potrebbe essere pari a quello di un’utilitaria a benzina. Il pacco batterie ha una capacità complessiva di 40 kw/h. Il motore sincrono a magneti permanenti genera una potenza massima di 85 kw/116 CV. La rivoluzionaria tecnologia ternaria agli ioni di litio (Nichel-Cobalto-Alluminio) impiegata da DR, garantisce basse temperature, alta densità energetica, elevata efficienza di carica, buona durata del ciclo. Performance impensabili con le batterie di prima generazione ai fosfati di Litio-Ferro. Il tempo di ricarica slow è di 8 ore. La ricarica veloce, dal 15% all’80% delle batterie, è di 40 minuti circa. In modalità di guida Eco, il Regenerative Braking System, in fase di decelerazione e frenata, consente alle batterie agli ioni di litio di ricaricarsi parzialmente. La EVO Electric è un SUV full optional di serie: vernice metallizzata, cerchi in lega da 16”, interni in ecopelle con inserti in carbon look, climatizzatore automatico, infotainment touch da 8” con mirror screen per Android ed iOS, park assyst con 8 sensori di parcheggio, 4 telecamere con visione a 360°, TPMS, Auto Hold ed EPB, ABS-EBD-ESP-EBA-HHC-BOS-VPS. Ecofriendly. Da sempre il gruppo DR è impegnato nella sfida di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti. In oltre 15 anni ha sviluppato un’avanzatissima tecnologia bimodale grazie alla quale, anche tutti i futuri modelli a combustione della linea EVO by DR saranno in grado di rispondere alla sempre più crescente esigenza di salvaguardia ambientale. L’utilizzo di carburanti alternativi come il GPL rappresenta oggi la scelta più pratica, perché basta semplicemente fare rifornimento, conveniente, perché i consumi sono ridotti ed il costo del GPL è molto inferiore rispetto ai tradizionali carburanti, ecocompatibile, grazie a basse emissioni di CO2, che esonerano anche i modelli a combustione della linea EVO by DR dall’ecotassa e dai blocchi alla circolazione, sempre più diffusi nelle nostre città. Il prezzo più conveniente del mercato. Perché spendere cifre spropositate per far fronte all’esigenza di mobilità? Seppur in un contesto sociale profondamente mutato, l’automobile rappresenta ancora, nella maggior parte dei casi, la soluzione più soddisfacente, ma purché il suo acquisto sia coerente, giusto. Ma giusto non è per forza sinonimo di essenziale, non vuol dire dover rinunciare ad un design accattivante, al comfort e soprattutto alla migliore tecnologia. Così come giusto deve essere il costo complessivo di gestione della propria auto, grazie a piani manutentivi semplici ed economici. La linea EVO by DR, con la sua gamma di prezzi più convenienti del mercato, è in grado di offrire tutto questo. Full optional di serie. Le automobili EVO by DR hanno un family feeling che le contraddistingue. Linee moderne e piacevoli con connotazioni sportive grazie anche ai cerchi in lega di serie. Tutti gli interni in ecopelle presentano ottime rifiniture ed inserti di design. Abitacoli generosi ed accoglienti con il massimo del comfort grazie ad una dotazione di serie completa, dall’infotainment con connettività iOS ed Android, che permette di utilizzare al meglio lo smartphone anche quando si è in auto, al tettuccio apribile elettricamente, passando per il climatizzatore, il cruise control etc. Tecnologia. Ottime prestazioni e bassi consumi grazie alla tecnologia elettrica e bimodale di EVO. Quindi ecologico e performante possono coesistere in un’automobile. Avanzati sistemi elettronici uniti alle più moderne tecnologie di costruzione delle gabbie in acciaio garantiscono la massima sicurezza attiva e passiva su tutta la gamma EVO by DR.