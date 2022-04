La Nuova Atletica Isernia premiata dall’USSI

Nella giornata di ieri a Campobasso si è tenuto presso l’Auditorium del ex Gil il premio USSI.

La NAI ha ricevuto un premio nella categoria “Sport e volontariato” con una motivazione che fa tanto onore al lavoro e all’impegno che la società presieduta da Agostino Caputo ha intrapreso su questo fronte da qualche anno: “Alla Nuova Atletica Isernia, associazione che tramite l’attività sportiva sostiene persone fragili donando loro sorrisi. Emblema del no profit molisano“.

“Sono orgoglioso e soddisfatto per questo premio – ha affermato Agostino Caputo – e ringrazio l’USSI Molise e la presidente Valentina Ciarlante per aver pensato a noi. Facciamo sport a 360° cercando di fare qualcosa anche per chi ha più bisogno: è questa la filosofia che muove la nostra società“.

A ritirare il premio Claudio di Ludovico, vice presidente del sodalizio pentro: “Per me è stato davvero emozionante vedere la NAI coinvolta in una manifestazione di così grande rilevanza, premiata per il sociale e guarda caso proprio il tema del sociale è stato oggetto di ogni intervento sia degli sportivi sia dei giornalisti, tutti hanno messo in evidenza il felice connubio tra sport e valori, tra sport e pace, tra sport e giovani. Questo per noi è stato davvero un grande risultato: non solo perché siamo stati l’unica società di atletica premiata, ma anche perché ci siamo saputi distinguere su un aspetto, quello sociale e solidale, che va ben oltre i risultati sportivi”