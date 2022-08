La Notte Fucsia infiamma Montenero, “successo straordinario”

“Musica di alto livello, grande risposta del pubblico, tante persone venute da fuori.. un ringraziamento particolare a quanti si sono adoperati per far riuscire al meglio questa serata”. È così che il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha commentato il successo della Notte Fucsia che si è svolta nel paese bassomolisano, e che ha fatto registrare un incredibile numero di persone in giro per il centro del paese. Una festa già dalle prime ore del tramonto sia per i grandi che per i più piccoli. Giochi gonfiabili, attrazioni e grande divertimento e poi la musica che ha accompagnato i giovani fino a notte fonda. Una manifestazione che ha segnato la straordinaria chiusura dell’estate di Montenero caratterizzata da eventi di grandissimo livello e che segna il passo della programmazione turistica e attrattiva per il paese bassomolisano.