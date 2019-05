La notte dei santuari alla Madonna della Difesa

REDAZIONE TERMOLI

“Vivi anche tu un’esperienza unica, porta chi vuoi e partecipa alla notte dei Santuari!”. Promossa dal Collegamento Nazionale Santuari, dall’Ufficio Turismo e Pellegrinaggi, dall’Ufficio per la Pastorale delle vocazioni della Cei e in collaborazione con l’Associazione “Pietrangolare” della Diocesi di Termoli-Larino, la notte tra il primo e il due giugno 2019 ci sarà un momento comunitario intitolato “La notte dei Santuari”. Lo scopo dell’evento è di dare alla Chiesa locale la possibilità di vivere il Santuario come laboratorio di pastorale integrata e al territorio di riscoprire l’identità e l’appartenenza. Il programma, coordinato da mons.Gabriele Tamilia, rettore del Santuario, prevede alle 21il raduno al piazzale del Santuario della Madonna della Difesa; alle 22l’accensione della lampada e, a seguire, l’Adorazione eucaristica presieduta dal Vescovo, mons. Gianfranco De Luca; alle 22.45proiezione del video sulla storia del Santuario; alle 23.30 visita guidata al Museo del Santuario; a mezzanotteconsegna della lampada ai presenti e conclusione. Tutti sono invitati a partecipare.