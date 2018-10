La notizia dei ladri di peperoncini “pentiti” finisce al “Ruggito del Coniglio”

MARIA SAVERIA REALE

La notizia dei ladri dei “diaulill” di Sant’Elia a Pianisi (qui il link all”articolo uscito sul Quotidiano online) attenzionata anche dalla storica trasmissione umoristica in onda su Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio”, che proprio lo scorso 5 ottobre ha festeggiato i 22 anni. Affidata alla regia di Paolo Restuccia, da breve striscia satirica settimanale, la trasmissione, che attualmente va in onda dal lunedì al venerdì tra le 7,50 e le 10,30, ha fatto registrare nel tempo un crescente successo fino ad arrivare ad oltre 1.718.000 ascoltatori netti per puntata.

L’insolito episodio, dopo aver fatto il giro dei social, suscitando tanta ilarità, è piaciuta anche ai conduttori Marco Presta e Antonello Dose, che interpretano con folgorante ironia le principali notizie quotidiane invitando i radioascoltatori ad intervenire in diretta per commentarle. I due della squadra coniglia hanno voluto condividere con i loro ascoltatori una sana e bella risata, raccontando il simpatico e singolare episodio accaduto in Molise.

Messi in guardia dalla proprietaria su fb per l’eccessivo sapore piccante che avrebbe potuto causare, con tutto l’augurio della signora, sintomi della nota “sindrome emorroidaria”, i ladruncoli, sicuramente anche dopo un’acuta infiammazione alle papille gustative e al palato, hanno restituito alla signora le corone dei peperoncini che aveva essiccato con tanta cura. Lasciando accanto alla refurtiva un cartello per spiegare il perchè della loro decisione, i furbetti hanno così dovuto ammettere che i diaulill avevano scatenato la loro potenza e avuto l’effetto previsto dalla proprietaria: «Facevano venire le emorroidi. Troppo piccanti».