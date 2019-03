«La notizia che aspettavo da tempo», Rosita Pecorelli contatta Giovancarmine Mancini

REDAZIONE

ISERNIA

A Sessano del Molise e in tutta la provincia di Isernia è stata accolta con molta soddisfazione la riapertura delle indagini per l’omicidio di Mino Pecorelli; ora l’intera comunità chiede giustizia. Figlio di questa terra, il giornalista aveva un legame profondo con i suoi compaesani. I vicoli, le piazze, il rapporto diretto e schietto con la gente: tra le sue montagne Mino si ricaricava e, dopo qualche giorno a Sessano ritrovava quel coraggio e quella determinazione con cui affrontava le sue sfide professionali. Una piazza a lui dedicata e quella tomba nel cimitero comunale che riceve quotidianamente gli omaggi di chi ha visto in Mino un esempio, una guida da seguire. «Pecorelli, infatti, rappresenta quel giornalista, quel professionista che non si è piegato ai poteri forti, che ha raggiunto il successo grazie alle sue capacità, grazie alle quali arrivava sempre primo sulla notizia. A distanza di quarant’anni il suo ricordo e i suoi insegnamenti restano indelebili», dalle parole di Giovancarmine Mancini traspare una certa commozione. Del resto per l’avvocato, originario proprio di Sessano, Mino Pecorelli è stato uno di famiglia. «Ho appreso la notizia martedì a ora di pranzo – ha spiegato -. Ho ricevuto la telefonata di Rosita (la sorella, ndr) verso ora di pranzo che mi ha annunciato la riapertura del caso. Non posso che essere soddisfatto, credo che il merito sia tutto di Rosita che in questi anni non ha mollato e ha continuato a chiedere verità per la morte del fratello. Non è stato facile. E’ necessario andare avanti e scoprire la verità, anche se sono convinto che qualche protagonista di questa triste vicenda ormai non ci sia più». Giovancarmine Mancini, poi, ha voluto ricordare alcune scene di vita quotidiana che riguardano il giornalista: «Un grande amico di mio padre, un uomo gioioso e pieno di vita. Era solito far visita molto presto a casa mia. Spesso alle 6:30 del mattino venivo svegliato dall’odore del caffè e dalle sue fragorose risate». Un Mino Pecorelli, insomma, sicuramente meno compassato e serioso rispetto a quell’immagine pubblica legata al suo nome. «Pecorelli era entrambe le cose, molto rigoroso e preciso in ambito lavorativo, divertente e gioioso con gli amici e con i suoi cari – ha continuato Mancini –. In questi ultimi anni l’Italia sta riscoprendo il vero Mino». Tutto ciò grazie soprattutto all’impegno di Rosita Pecorelli che sta organizzando convegni in tutta la nazione, recentemente anche a Isernia, dove insieme allo stesso Giovancarmine Mancini hanno ripercorso le vicende giudiziarie, professionali e personali del cronista ucciso nel 1979. «Ci siamo già attivati per organizzarne un altro – ha concluso Mancini – perché Mino Pecorelli deve continuare ad essere un esempio per le nuove generazioni».