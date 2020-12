«La nota di Giustini per la sanità molisana conferma la gravità della situazione»

“Prendiamo atto della comunicazione resa pubblica dal commissario ad acta del Molise per la sanità riguardante un’ispezione dei Nas nei nosocomi di regione e in particolare presso il Cardarelli di Campobasso giá area covid -si legge in una nota del coordinatore del Soa Sindacato Operai Autorganizzati, Andrea Di Paolo- I Nas hanno rilevato dal mese di Ottobre varie criticità che confermano le nostre proteste in merito dopo le tante segnalazioni di cittadini e lavoratori del settore che si sono sentiti più volte abbandonati e vittime dell’improvvisazione, ritardi gravi sull’espletamento dei tamponi, turni di lavoro massacranti per i dipendenti che vanno anche dalle 12 ore toccando anche punte di 30 ore consecutive per mancanza di personale, altra piaga che abbiamo giá denunciato da tempo e ora trova riscontro anche dai controlli dei nas. Più volte siamo stati promotori di iniziative di lotta in merito scrivendo missive ai vari ministeri e agli enti regionali nonché con segnalazioni alle varie procure. In regione non esiste l’ospedale covid dedicato e si continua a morire di covid. In una regione che é cosí piccola abbiamo ad oggi oltre 170 vittime con annesse denunce attive di alcuni familiari che legittimamente chiedono una verità, ovviamente saranno le competenti autorità giudiziarie ad accertare le eventuali responsabilità. Intanto chiediamo urgentemente che venga monitorata la situazione attuale dagli enti competenti regionali e governativi. La salute e la sicurezza delle persone é primaria nonché costituzionalmente riconosciuta ma a quanto pare a grave rischio. Non puó pagare sempre la popolazione, ci sono dei responsabili organizzativi e politici che devono rendere conto e assumersi le proprie responsabilità anche civili e penali. Continueremo la nostra battaglia di civiltà, il diritto umano é prima di ogni cosa”.