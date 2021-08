La nonnina della Coca Cola Assunta Di Clemente compie 101 anni

Assunta Di Clemente compie cento e uno anno. Festeggerà con la famiglia a Sessano, luogo in cui ha vissuto la sua giovinezza, prima di sposare il suo amatissimo Vincenzo e trasferirsi a Roma.A Sessano è sempre tornata, soprattutto d’estate, e anche quest’anno – dopo l’assenza forzata dello scorso anno – non poteva mancare.

Per Assunta, questo è il primo compleanno senza Nicolina, la sorella maggiore, venuta a mancare qualche mese fa, all’età di 103 anni.La vita di Assunta ha attraversato tutto il secolo scorso ed è stata una vita faticosa e avvincente, sostenuta da una fede granitica, argomento, quello religioso, che veniva sempre trattato nei suoi dialoghi (vedi N&A 001 – Coca-Cola per arrivare a cento anni) con la sorella che sono stati spesso ripresi e postati su youtube.