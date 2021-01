La nonna al passo con i tempi, Ina spegne 97 candeline

Gran bel traguardo per nonna Ina che compie 97 anni. Una donna instancabile: grande maestra di vita da quando, rimasta vedova a 46 anni, ha vissuto con noi cercando di essere sempre al passo con i tempi. Tra momenti di demenza senile misti a momenti di lucidità non è facile strapparle un sorriso, permalosa e testarda come pochi, riesce sempre a riempire le nostre giornate: dalla colazione a letto, alla doccia, alle corse notturne quando vuole alzarsi da sola per andare in bagno. E’ una supernonna: con le sue convinzioni cerca sempre di tirare l’acqua al suo mulino fino a strapparti un SI. Un grande grazie per aver sacrificato la sua vita per noi! Gli auguri più sinceri dalla figlia Angela, dai nipoti Franco, Silvano e Amalia e dai pronipoti Ileana e Mattia.