La New Fortitudo e la New Minibasket Isernia ingaggiano mister Francesco Mollica

Nuovo importante rinforzo per lo staff tecnico della New Fortitudo – team molisano che milita nella Serie C1 Gold – e della New Minibasket Isernia: è stato infatti ingaggiato il coach Francesco Mollica. Ricoprirà un doppio ruolo: il giovane allenatore lucano, oltre a cooperare con Coach Forgione alla Fortitudo – occupandosi individualmente sia degli atleti senior sia degli atleti under – sarà capo allenatore dell’Under 13 della New Minibasket, in vista dell’ormai prossimo avvio del campionato di categoria.

“Intraprendo con entusiasmo questo progetto – queste le prime parole di coach Mollica – spinto sia dalla grande voglia della società di strutturarsi sempre più sia dalle buone sensazioni avvertite qui a Isernia fin dal primo incontro con lo staff dirigenziale. Sono fiducioso di poter contribuire, con la mia esperienza, nella formazione, nel miglioramento degli atleti e – conclude – anche nella crescita della società”.

Coach Francesco Mollica approda in Molise con un curriculum di tutto rispetto. Tra il 2012 e il 2014 ha mosso i primi passi da allenatore nella sua città di origine, Rionero in Vulture (Potenza), lavorando sia nel settore giovanile sia tra i senior.

Nell’estate del 2014 si trasferisce alla Scandone Avellino, club allora militante in Serie A, che gli affida – da assistente e da capo allenatore – diverse squadre giovanili partecipanti ai campionati di eccellenza, ottenendo con le stesse diversi successi, tra l’altro partecipando anche a tornei di caratura internazionale.

Resta in Irpinia fino al 2020 prima di fermarsi per la pandemia. L’anno successivo trova l’accordo con il Napoli Basket, dove per due stagioni cura l’interessante vivaio partenopeo.

Nell’agosto scorso inizia la stagione a Scafati, altra ambiziosa società campana – appena tornata in serie A – nella quale lavora da assistente a Coach Rossi in prima squadra e da capo allenatore nell’under 19 eccellenza. Partecipa anche alla Next Generation Cup, prestigioso torneo organizzato dalla Lega Basket.

Francesco Mollica è inoltre fondatore della IWS (Individual Work Session), un progetto di lavoro individualizzato sull’atleta, in cui cura appunto il miglioramento tecnico di ogni giocatore, under o senior.