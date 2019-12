La neve torna a fare capolino. Atteso un peggioramento

Coltre bianca a Capracotta, non si segnalano disagi a Campobasso. Il vento spazza il basso Molise

La neve è tornata a imbiancare l’alto Molise. Come ci mostrano le telecamere in live streaming di MeteoInMolise una sottile coltre bianca ha imbiancato tetti e strade di Capracotta dove, però, non si segnalano al momento dei disagi. Situazione diversa, invece, a Campitello Matese dove non starebbe nevicando. Si tatta di una perturbazione che era stata ampiamente annunciata dagli esperti che avevano parlato di un fine settimana all’insegna della neve e di un brusco abbassamento delle temperature. Sulla costa, dove ha piovuto intensamente durante la notte, al momento l’unico fenomeno importante è quello del vento. Per le prossime ore sono attese nuove precipitazioni nevose non solo nella zona dell’alto Molise ma, anche se in misura minore, anche a Campobasso.