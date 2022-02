Dalle ore 5.00 di oggi, domenica 27 febbraio, il traffico ferroviario sulla linea Campobasso – Termoli è sospeso per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona.

È in corso (ore 10) l’intervento dei tecnici di Rfi. Diversi i disagi per i viaggiatori che non hanno potuto utilizzare neanche il servizio dei bus sostitutivi.

Nessun disagio invece da Isernia in direzione Napoli e Roma.

Foto di archivio.