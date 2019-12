La neve non ferma la visita degli scout, in 30 alla scoperta di Colletorto

Non si sono fatti intimorire dalla neve le guide e gli scout cattolici italiani del reparto CHALLENGE CB5 che domenica scorsa hanno visitato Colletorto. In 30 tra ragazzi e accompagnatori, ospitati da Padre Vincenzo Bencivenga presso il centro parrocchiale San Filippo Neri, hanno visitato i principali monumenti e luoghi di culto di Colletorto guidati dai rappresentanti del Gruppo Storico “Giovanna I^ d’Angió”. I ragazzi hanno affrontato un percorso storico-culturale all’insegna degli avvenimenti che hanno contraddistinto la storia di Colletorto, soffermandosi sui fatti riguardanti il pellegrinaggio nei luoghi di culto del Medioevo, l’emigrazione della popolazione del secondo dopoguerra e i vari terremoti subiti dal territorio nel corso della storia. Il messaggio che il Gruppo Storico “Giovanna I^ d’Angió” ha voluto trasmettere è: imparare dagli avvenimenti storici che hanno coinvolto un’intera comunità per affrontare in maniera corretta e non remissiva gli eventi che possono ripetersi nel corso della storia. Il percorso della visita si è svolto tra questi luoghi: Chiesa di S.Alfonso dei Liguori, Chiesa del Purgatorio, Centro storico, Chiesa di S.Giovanni Battista, Torre Angioina ed infine la residenza comunale “Palazzo Rota”dove il sindaco Cosimo Damiano Mele ha accolto i ragazzi e portato i saluti della comunità.