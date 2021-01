Un metro di neve in altezza e un primo record stagionale per Capracotta. E’ lo spettacolo conseguente all’ondata di maltempo che in questi giorni si sta abbattendo sul Molise con temperature che si attestano sotto lo zero termico. Al momento non si segnalano disagi per la viabilità in alto Molise, libere anche le corsie della Statale 650 Trignina che collega il Molise con l’Abruzzo. In via di completamento anche i lavori di messa in sicurezza dell’impianto per lo sci alpino di Monte Capraro, mentre per lo sci di fondo a Prato Gentile, stando a quello che riporta questa mattina Primo Piano Molise, il primo test della stagione lo hanno fatto i capracottesi che si stanno godendo il paese senza turisti per via delle restrizioni imposte dal nuovo Dpcm del Governo Conte. Panorama imbiancato anche a Pescopennataro e Vastogirardi dove la neve ha raggiunto i 50 centimetri. (foto nella gallery e in Home page di Vincenzo Fiadino).

La neve imbianca l’alto Molise: raggiunto il metro a Capracotta Indietro 1 di 2 Avanti