La perturbazione era ampiamente attesa così come il peggioramento delle condizioni meteo e la neve non si è fatta attendere a Campobasso dove questa mattina, 29 novembre, i primi fiocchi hanno fatto capolino sia nel centro città che nelle zone più alte come quella della Cattolica. Traffico in tilt e tutti con il naso all’insù per osservare i fiocchi.

