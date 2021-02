La neve è poca, ma il ghiaccio è un’insidia. Temperature sottozero

La neve è arrivata, ma certamente gli accumuli non sono quelli che ci si aspettava. Pochi centimetri possono solo conferire al paesaggio quella magia classica di una debole nevicata. La gente non ha rinunciato a fare un giro per la città e, come sempre in questi casi, si è trovata a fronteggiare anche i lati negativi che la neve porta con sé. Le basse temperature (-3 gradi alle 18,00 a Campobasso) hanno contribuito alla formazione di ghiaccio sulla carreggiata con conseguenti disagi alla circolazione delle auto e in taluni casi anche dei pedoni sui marciapiedi. Le raccomandazioni alla prudenza sono ovvie e riguardano anche le strade extraurbane.