La ‘Ndocciata dell’8 dicembre cambia data: spostata al secondo sabato del mese di dicembre

Il Comune di Agnone comunica che, a seguito di riunioni dallo stesso promosse, che hanno visto la partecipazione dell’Associazione “ ‘La Ndocciata” di Agnone – Patrimonio d’Itala per la Tradizione”, dell’Associazione Turistica “Pro Loco” e di tutte quelle operanti sul territorio, nonché i rappresentanti del mondo imprenditoriale, commerciale, turistico e ricettivo, si è deciso concordemente di spostare la ‘Ndocciata dell’8 dicembre in via definitiva al secondo sabato del mese di dicembre.

Si è arrivati a tale decisione nell’ottica di poter accogliere ad Agnone il maggior numero di turisti, cercando di allietare il loro soggiorno con ulteriori eventi che faranno da corollario alla ‘Ndocciata rendendo le tre giornate un “fine settimana del fuoco”.

A partire da quest’anno il mese di dicembre sarà caratterizzato anche da manifestazioni legate ad altri riti del fuoco, che vedranno la partecipazione dei Comuni di Belmonte del Sannio, Oratino, Montefalcone nel Sannio e Civitanova del Sannio in virtù del protocollo d’intesa dei “Riti Cerimoniali del Fuoco” sottoscritto lo scorso 2021 con l’obiettivo comune di promuovere tutto il Molise a livello internazionale e di lavorare al riconoscimento delle tradizioni legate al fuoco come patrimonio immateriale UNESCO.

Rimane invariata, invece, la data della tradizionale ‘Ndocciata del 24 dicembre.