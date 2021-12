La Natività di Gerrit Van Honthorst: bellezza, gioia, speranza

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, ospitano questa settimana Claudio Calcinai che con entusiasmo ci accompagna al cospetto di un’opera meravigliosa, e di cuore lo ringraziano

Alla Galleria degli Uffizi di Firenze il tema della natività di Gesù è trattato in moltissimi dipinti, ma il dipinto del pittore olandese Gerrit van Honthorst, comunemente conosciuto come Gherardo delle Notti, per la sua propensione a dipingere toccanti ed evocative scene notturne, è senza dubbio quello che riscuote maggior successo.

Se quindi riuscirete a non disperdervi nelle tante sale della Galleria e a non rimanere incantati davanti ai suoi innumerevoli capolavori presenti, potrete cercare, tra le Sale Caravaggesche al primo piano, la Sala 92 detta di Gherardo delle Notti e potrete lasciarvi attrarre dal dipinto ad olio su tela (dimensioni cm.131 di lunghezza per cm.95,5 di altezza) chiamato l’ Adorazione del bambino (1620 ca.), una delle natività più belle della storia dell’arte.

Gerrit van Honthorst (Utrecht 4 novembre 1592 – Utrecht 27 aprile 1656), svolse la sua formazione inizialmente presso lo studio del padre, pittore decorativo, per poi diventare allievo di Abraham Bloemaert (pittore e incisore olandese). Una volta concluso l’apprendistato si recò in Italia dove risultò il più grande e acclamato fra i pittori olandesi giunti a Roma nei primi due decenni del Seicento, attirati dalla rivoluzionaria scuola caravaggesca e fu indubbiamente un grande protagonista e chiamarlo poi alla fine seguace di Caravaggio risulta un po’ riduttivo. Anche se si inserì subito su quel percorso artistico, bisogna dire che lui elaborò un linguaggio assolutamente personale, inizialmente più crudo e nordico (in alcuni suoi quadri questa caratteristica è evidente) poi però divenuto sempre più classico e rigoroso secondo il dettame.

Il periodo dell’attività italiana del pittore fu quello qualitativamente più ricco e denso di novità stilistiche e in poco tempo diventò un grande protagonista e le sue opere ebbero l’onore di occupare altari importanti delle chiese romane e genovesi, successo non così comune per un maestro di forte impronta naturalistica.

Nella Roma d’inizio Seicento, gli artisti potevano prendere due direzioni: quella dell’arte accademica che si ispirava ai grandi artisti del passato o quella dell’arte naturalista influenzata da Caravaggio, alternativa all’arte ufficiale. E Gherardo scelse quest’ultima strada.

Oltre che a divenire il pittore preferito dell’Ordine Carmelitano, fu molto ricercato da prestigiosi collezionisti dell’epoca come il marchese Vincenzo Giustiniani e il Granduca di Toscana Cosimo II. Ed è proprio grazie alla passione di quest’ultimo per Gherardo che la Galleria degli Uffizi possiede oggi cinque sue tele; fra queste, tre sono dedicate a scene conviviali. Anche l’ambasciatore mediceo a Roma, Piero Guicciardini, commissionò a Gherardo nel 1619 la pala per l’altare della sua cappella (la maggiore) in Santa Felicita a Firenze: quella bellissima tela raffigurante l’Adorazione dei pastori dipinta a lume di notte, che fu vittima nel 1993 dell’attentato mafioso dei Geogofili che colpì anche l’adiacente Galleria degli Uffizi.

Quei frammenti e le polveri di colore abrase dalla tela, ritrovate dopo la violenza dell’esplosione, furono ricollocate in un paziente restauro che fu presentato nella decennale ricorrenza del 27 maggio 1993 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi.

Come disse in quell’occasione Antonio Natali, direttore della Galleria, “l’opera è oggi un monito morale; s’è fatta memoria di quella stagione buia, assurgendo però nel contempo a simbolo anche di una rinascita orgogliosa”.

Ma veniamo al “nostro dipinto”, a questa “Adorazione del Bambino”, a questa “Natività notturna” che non sappiamo per chi sia stata realizzata, né a quale luogo fosse destinata.

Osservando con attenzione il dipinto, la prima sensazione che ci avvolge è quella di una diffusa serenità. Si percepisce immediatamente come l’artista abbia dedicato un’attenzione particolare alla Madonna, dipinta in una semplicità strabiliante, in abito rosso avvolto da un leggero mantello bleu, come una giovane donna “acqua e sapone”, dal volto sereno, sottile e raffinato, con i capelli sciolti coperti da un sottilissimo velo. Lo sguardo dolce è rivolto solo a suo Figlio, gli occhi sono leggermente socchiusi e la bocca accenna un tenero e morbido sorriso. Nella figura di Maria c’è soprattutto una madre amorosa verso il figlio appena nato che accudisce con soave cura nell’atto di avvolgerlo nel panno. Possiamo tranquillamente affermare che l’armonia che si avverte nel dipinto è nella maggior parte concentrata sul volto di Maria e del suo viso angelico.

Dietro Maria, appare, in una sorta di penombra, la figura di Giuseppe, appoggiato al bastone, rivolto anche lui in adorazione del bambino appena nato. Il pittore lo pone un po’ in disparte, un passo indietro rispetto alla scena principale, lasciando spazio al miracolo della vita, la procreazione materna e divina immacolata. E se anche non viene illuminato dalla luce divina come Maria e gli angioletti alla sua sinistra, viene comunque accarezzato da questa luce dolcemente e nel suo volto si legge tutta la sua tenera bellezza, il lieve sorriso e la commozione.

Sulla sinistra del dipinto sono rappresentati due giovani angeli con abiti umili, in adorazione, come testimoni dell’avvenuta nascita della divina Creatura.

Anche loro investiti dalla luce che emana il Bambin Gesù, sorridono gioiosi, colpiti dal grande evento, godendosi la scena terrena piena di sentimento e amore.

Uno abbigliato con una veste di colore azzurro sta ammirando il bambino (è l’unico personaggio della scena posto perfettamente di fronte a Gesù) e tiene le mani incrociate sul petto in segno di umiltà e devozione; l’altro con una veste di colore giallo, con orli intagliati e ricamati ed una cintola di colore rosso, tiene le mani giunte e guarda il pargoletto tenendo la bocca semiaperta in un espressione sbalordita.

Ed ecco la “luce divina”, il Bambin Gesù, nudo, appena nato, adagiato sulla paglia dorata di una piccola mangiatoia, che con la sua tenera manina benedicente, indifeso, aspetta di essere avvolto delicatamente dal panno e dal calore delle braccia di Maria.

La scena intima e raccolta è avvolta da una luce che proviene dal panno bianco e dal neonato stesso ed illumina i volti dei personaggi che gli stanno attorno. E’ una luce particolare, “sacra”, che si sprigiona con forza dal personaggio più importante per eccellenza appena nato e che non solo rischiara coloro che sono in attesa della sua venuta al mondo ma si fa portatrice del messaggio di speranza per l’umanità intera.

Quella speranza mai ferma, sempre in cammino, che ci fa camminare.

Come dice San Paolo “Nella speranza siamo stati salvati” (Rm 8,24) ossia camminando in questo mondo, con speranza, siamo salvi.

E quale più bel messaggio può essere accolto oggi da tutti noi !!!

Claudio Calcinai

Insieme agli auguri di Buon Natale, l’Associazione “Alesia2007” Onlus dedica ai lettori e agli Amici tutti la poesia di Umberto Saba:

“Nella notte di Natale”.

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,

d’una candela al tenue chiarore,

ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.

Come debole e dolce il suon dell’ore!

Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta

calma i battiti ardenti del mio cuore.

Notte fredda e stellata di Natale,

sai tu dirmi la fonte onde zampilla

improvvisa la mia speranza buona?

E’ forse il sogno di Gesù che brilla

nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?

CLAUDIO CALCINAI, architetto fiorentino, libero professionista, appassionato di restauro, Vice-Presidente dell’Associazione “Alesia2007” Onlus.