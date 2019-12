La Natività conquista ancora: successo per il Presepe Vivente

Grande consenso di visitatori per l’apertura della trentaseiesima edizione della manifestazione a Montenero di Bisaccia

Grande consenso di visitatori per l’apertura della trentaseiesima edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia. Circa 3.500 persone hanno scelto di rivivere infatti la meraviglia della Natività, rappresentata giovedì 26 dicembre presso le grotte arenarie risalenti al 10.000 a.C. La Pro Loco Frentana e l’Amministrazione comunale non nascondono la propria soddisfazione per l’ottimo riscontro ottenuto nel primo giorno di apertura ufficiale al pubblico di questa autentica tradizione montenerese, portata avanti negli anni da centinaia di volontari. L’incantevole scenario del Presepe Vivente, che ha visto giovedì scorso, tra gli altri, la presenza tra gli ospiti dell’ex Iena Mauro Casciari, sarà aperto anche oggi sabato 28 e domani domenica 29 dicembre, dalle 17 alle 20, per le ultime rappresentazioni di questo 2019. Il Presepe sarà nuovamente visitabile nei giorni 1, 5 e 6 gennaio 2020; nella rappresentazione del 6 gennaio inoltre, come da tradizione, ci sarà il corteo dei Magi che partirà da Piazza della Libertà alle ore 15,30, con apertura del Presepe dalle ore 17.