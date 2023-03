La Nai premia le campionesse regionali di cross

Si è tenuto, lunedì pomeriggio presso lo stadio Lancellotta di Isernia, un allenamento congiunto tra i giovani atleti della NAI allenati dal tecnico Emanuele D’Uva e quelli del gruppo di Roccamandolfi allenati dal prof. Giacomo Rizzi.

L’incontro, fortemente voluto dal direttivo della società pentra, è stato anche l’occasione per premiare le atlete della categoria “ragazze” che lo scorso 5 marzo a Termoli hanno conquistato il titolo regionale di cross imponendosi di forza sulle altre partecipanti al campionato regionale. Netto, infatti, il divario tra le ragazze della NAI e quelle dell’Athletic Club Termoli e del Gruppo Sportivo Virtus, rispettivamente seconde e terze in classifica.

Carmen Ciallella, vittoriosa in due delle quattro prove (alle ultima assente causa influenza), Giulia Di Marco, Beatrice Di Pardo e Alice Scarselli, alle quali, a stagione avviata, si è aggiunta Ludovica Colavecchio, hanno ottenuto un risultato notevole non solo per il valore tecnico, ma anche per l’assidua partecipazione, non scontata, dato che le prove del campionato sono state disputate tutte in provincia di Campobasso (Vinchiaturo, Larino e due su Termoli) creando non pochi disagi logistici alle società dell’isernino e ai genitori dei piccoli atleti.

La premiazione da parte del presidente Agostino Caputo, presente anche in veste di delegato provinciale Fidal, è stata un modo per ringraziare i genitori per la costanza e la collaborazione. La speranza da parte di questi è che il Comitato FIDAL Molise, per la prossima stagione, all’atto della definizione del calendario possa prendere in considerazione tutto il territorio regionale: di percorsi per la corsa campestre ce ne sono di belli anche in provincia di Isernia, si pensi a quello di Venafro, teatro della fase provinciale degli ultimi campionati studenteschi, o a quello storico – e dal grande valore naturalistico – di Pescolanciano che si snoda sul Tratturo o a quello del Golf Club di Isernia location del Trofeo Gruppo Alexa, organizzato proprio dalla NAI.