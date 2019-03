La musica “palestra di vita” per minori disagiati

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo è quello di consentire agli otto ragazzi che attualmente si trovano all’interno della Casa di Kore di avere una preparazione anche sul mondo della musica. Si chiama “Musikiamo” ed è il progetto ideato dall’associazione Millennium con la collaborazione della cooperativa sociale Solidalia e dell’Associazione Punto di Valore per promuovere e favorire, tra i minori disagiati lo svolgimento di attività legate alla musica «da valorizzare – hanno affermato i responsabili del progetto – sia come risorsa socio-ricreativa e professionale, sia come canale per l’inclusione comunitaria, partecipata e spontanea». Il progetto, reso noto in conferenza stampa alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca e della responsabile Concetta Perfetto per un progetto cofinanziato dal Por Fesr Fse per 30mila euro avrà la durata di un anno e vedrà la partecipazione di otto operatori che terranno delle lezioni di musica e di canto una volta la settimana agli otto ospiti che attualmente si trovano nella Casa di Kore che nasce, appunto, come struttura di accoglienza per minori termolesi che vengono da situazioni e famiglie disagiate e per i quali il magistrato dispone l’allontanamento dal nucleo familiare. «Attualmente ce ne sono otto – ha affermato Paolo Panichella, psicologo e responsabile della Casa di Kore – ma ovviamente il numero varia al variare delle necessità del momento. Nell’arco di tre anni abbiamo avuto l’onore di condividere i nostri percorsi con 30 bambini alcuni dei quali sono diventati maggiorenni e hanno anche trovato un lavoro e alcuni erano migranti, il che fa capire che anche da noi si fa accoglienza e integrazione». L’obiettivo del progetto, come spiegato da Federico Valente è quello di portare a una alfabetizzazione musicale dei ragazzi «che consentirà loro di migliorare la concentrazione ma anche le capacità matematiche. Ci proponiamo di avvicinare i minori a rischio al mondo della musica facendo fare loro una esperienza nuova e gratuita. Attraverso un approccio innovativo e la collaborazione di diversi attori vogliamo intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali dell’autostima e della fiducia in se stessi nonché all’acquisizione di competenze specifiche a livello tecnico e pratico». Il tutto con la supervisione dei maestri dell’associazione Punto di Valore che avvieranno laboratori di alfabetizzazione musicale, di ascolto guidato effettuato anche in presenza di orchestra, vocale, di musica corale, di musica strumentale di insieme, di amplificazione e registrazioni musicali. Il gran finale sarà rappresentato dal concerto evento che si terrà a dicembre alla fine del progetto. «Porteremo la nostra esperienza nel lavoro diretto con i giovani – ha affermato Gianluca De Lena dell’associazione Punto di Valore – ci sono delle grandi potenzialità da parte loro e ci sarà anche la possibilità di coinvolgerli in eventi futuri perché vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di avere delle competenze e un approccio alla musica che magari potrà servire loro anche in futuro».