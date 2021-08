La ‘musica leggerissima’ di Colapesce e Di Martino riempie lo stadio di Campomarino

Un successo di pubblico e consenso il concerto del tandem Colapesce e Di Martino che ieri, 9 agosto, ha fatto ballare il pubblico dello stadio Santa Cristina di Campomarino. Uno dei primissimi concerti in epoca Covid. Stadio pieno e green pass o tampone all’ingresso, il concerto ha regalato uno spettacolo ‘leggerissimo’. I due cantautori siciliani più famosi del momento, Colapesce e Di Martino, stanno cavalcando l’onda dello straordinario successo di Sanremo, “Musica Leggerissima”, il brano più suonata dalle radio, per uno straordinario tour estivo che ha fatto tappa proprio a Campomarino. I due cantautori si sono esibiti a Campomarino con i brani del disco “I mortali²”, pubblicato lo scorso marzo, ma anche nei classici del loro repertorio solista. Una serata diversa che profuma di ripartenza, di normalità. Un buon auspicio per il futuro.

VIDEO: Luigi De Matteis (Gruppo Fb Campomarino Lido -Cb-)