La musica che suona le corde dell’anima: ecco Space Wade

Online su YouTube il nuovo video del 19enne di Guardialfiera

REDAZIONE

Il nome d’arte è Space Wade. Lui, invece, si chiama Antonio Grande, ha 19 anni ed è originario di Guardialfiera. Il suo è un vero e proprio amore per la musica. «Da sempre ho un legame particolare con la musica – racconta Space Wade – perché mi ha accompagnato in ogni momento della mia vita, bello o brutto, importante o meno. Ho iniziato a scrivere sui quaderni di scuola qualche anno fa,ma raramente e senza alcun tipo di impegno. Un giorno, parlando con un amico che coltiva la mia stessa passione, ho capito che ci sono cose che non riesco a dire e che, la musica, senza che me ne rendessi conto, mi permetteva di farlo…e l’avevo già fatto! Da quel giorno ho iniziato a rendere pubblici i miei testi, caricando video su YouTube ma anche piccoli pezzi su Instagram». La sua è una musica che spazia dal rap al trap, «ma non mi piace etichettarmi perché – continua – a prescindere dal genere,cerco di mettere in ogni mio pezzo un qualcosa che differenzi in mio stile da tutto il resto. Il 12 agosto è uscito il mio terzo singolo che si chiama “Volo”. Bravissimo il mio produttore Basso D’Agostino, in arte Chunky, che è riuscito a trovare il mood giusto ed estivo che potesse suscitare l’interesse di persone di ogni età. Lavoriamo insieme, lo reputo davvero molto in gamba e spero che un giorno riusciremo a volare per davvero. Invito tutti a vedere i miei video su YouTube, sopratutto l’ultimo, e a seguirmi su Instagram, sperando che vi possano piacere e che vi trasmettano qualcosa».