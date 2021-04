La movida in via Ferrari si sveglia dopo un lungo letargo

Via Ferrari a Campobasso, il centro della movida campobassana si sveglia dopo un lungo letargo e cerca di ritrovare quella “normalità” rumorosa che da oltre un anno è stata smarrita a causa del Covid. Pub e bar nel cuore di Campobasso si stanno ripopolando anche se è comprensibile che ciò stia avvenendo così lentamente. Tavoli e sedie all’aperto, rigorosamente perché non si può fare altrimenti, iniziano a popolarsi ed è giusto che sia così. Resta il coprifuoco alle 22 che tarpa le ali alla voglia di incontrarsi e ritrovarsi, ma anche questo è giusto (o forse no!). Mascherine e distanziamento sono d’obbligo, le forze dell’ordine vigilano perché la zona gialla bisogna mantenerla e continuare a guadagnarsela in vista di un’estate al sicuro.

