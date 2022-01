La mostra dei presepi artigianali incanta Guglionesi: successo per l’iniziativa

Ha incantato chi ha avuto la fortuna di visitarli. Successo per i presepi artigianali presso la chiesa di San Nicola a Guglionesi.

Si tratta di una delle manifestazioni più importanti del Natale nel paese bassomolisano. L’inaugurazione è stata tenuta dal parroco don Stefano Chimisso e don Antonio Sabbetta.

Da oltre 20 anni l’associazione onlus San Nicola si occupa della realizzazione e dell’allestimento della mostra dei presepi artigianali nella caratteristica chiesa San Nicola a lui dedicata.

Seppure in forma ridotta sono in esposizione diversi presepi ma lo scenario cambia quando si scende nella cripta della Chiesa di San Nicola dove è stato realizzato un grande presepe dal presepista termolese Ruggero del Grosso e dalla guglionesana Luciana Tomizzi appassionati di questa antica arte e che ogni anno affiancano l’associazione onlus San Nicola per la realizzazione dell’intera mostra.

L’associazione, dopo la morte di uno dei suoi pilastri Antonino Pace e dei soci Salvatore Carrozza e Amedeo Di Marco, continua e va avanti e ed oltre ai presepi caratteristici ripresenta anche uno dei suoi fiori all’occhiello giunto alla ventiseiesima edizione “Il calendario storico di Guglionesi”. La mostra è aperta fino al 6 gennaio.