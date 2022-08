La morte di Paola Cerimele sconvolge Agnone e tutto il Molise

Agnone sotto choc. Ma anche Campobasso e Bojano, dove l’attrice aveva avviato la sua scuola di recitazione.

La morte di Paola Cerimele è stata come un boato assordante soprattutto per Agnone, ha detto il sindaco Daniele Saia.

Intanto il compagno di Paola, l’attore Raffaello Lombardi, con lei nella macchina, è stato trasferito con l’elisoccorso dall’ospedale di Vasto a quello di Pescara. I funerali ancora non sono stati fissati. La Cerimele insieme a Lombardi stava andando in direzione San Salvo, quando la Panda che stava guidando si è scontrata frontalmente con una Audi A 4, condotta da un uomo di Frosolone che andava in direzione Isernia. Da chiarire le responsabilità del sinistro. Intanto il sindaco di Agnone ha espresso così il cordoglio della comunità:

“E poi ci sono quelle notizie che quando arrivano ti colpiscono dritte nel cuore. La nostra comunità piange un’altra vittima della strada, un’altra ancora.

L’attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa. Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. A Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno. Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia Stabile di recitazione.

La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze”.