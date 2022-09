La Momentive di Termoli festeggia 40 anni di attività sul territorio

In concomitanza con le celebrazioni dei 40 anni di attività sul territorio è stato annunciato anche il completamento di un nuovo impianto di produzione con la specializzazione negli additivi Niax

E’ tempo di festeggiare alla Momentive di Termoli, azienda chimica che ormai da ben 40 anni è presente nel Consorzio Industriale di Sviluppo Valle del Biferno. E proprio in concomitanza con le celebrazioni dei 40 anni di attività sul territorio che è stato annunciato anche il completamento di un nuovo impianto di produzione con la specializzazione negli additivi Niax per schiume poliuretaniche flessibili e rigide, destinate all’industria dei materassi e degli arredi imbottiti, automobilistica e dell’isolamento energetico.

Una giornata di festa quella di oggi, mercoledì 28 giugno per l’intera famiglia Momentive cha ha richiamato a Termoli i vertici aziendali dagli Sati Uniti, dalla Corea e dall’India per congratularsi con quanto svolto fino ad ora dall’intera squadra. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Roberti ed il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Monsignor Gianfranco De Luca.

La Momentive, presente a Termoli dal 1982, è stata definita dal direttore di stabilimento di Termoli, Sebastiano Magrì “una pietra miliare di un percorso vincente”. “Apprezziamo la fiducia che le Autorità e tutta la Comunità hanno riposto nel nostro progetto. Questo stabilimento testimonia il nostro impegno a continuare a investire sul territorio e a supportare e far crescere la comunità locale”. “Per lo stabilimento di Termoli, come per Momentive, la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e dell’intera Comunità è una priorità. A dimostrazione dell’impegno per il miglioramento continuo, Termoli ha ottenuto le certificazioni ISO 14001-45001 (Sistemi di gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza) e la registrazione EMAS. Questo nuovo impianto, progettato secondo criteri di sicurezza all’avanguardia, è una ulteriore conferma dell’impegno di Momentive su questi temi fondamentali.”

Il grazie più grande è stato quello rivolto ai dipendenti con una menzione speciale a due maestranze che da ben 40anni sono stati al servizio della Momentive: Giovanni Cordisco e Michele Di Salvatore che proprio in questi giorni andranno in pensione.

“Il rafforzamento della nostra presenza sul territorio attraverso questo nuovo impianto, che rispetta i più severi standard di sicurezza dei processi produttivi, rappresenta l’impegno di Momentive a creare valore non solo per i clienti, ma soprattutto per i dipendenti, l’ambiente e la comunità locale”, ha dichiarato VP Nalian, Presidente e Direttore Generale della divisione Performance Additives di Momentive.

Ad intervenire anche Maria Antonietta Nuozzi, HR Manager. “Oggi possiamo contare 200 dipendenti, l’85% residenti in Molise e un 15% nelle vicine aree di Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia. La nostra strategia futura prevede di continuare ad attrarre e trattenere i talenti provenienti dalle aree limitrofe, per consentire loro di ottenere interessanti opportunità di lavoro senza lasciare la propria terra”.