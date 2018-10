La Molisana Trasporti sposa il progetto rossoblù, siglato l’accordo (IL VIDEO)

REDAZIONE SPORT

Nel tardo pomeriggio di oggi, nella sede dell’azienda “La Molisana Trasporti” di Guardiaregia, è stato ufficializzato l’accordo tra la società del Campobasso Calcio e l’azienda molisana che fa capo alle famiglie Di Palma-Berardini. «A nome del Campobasso Calcio voglio ringraziare le famiglie Di Palma e Berardini, titolari dell’azienda “La Molisana Trasporti” – le parole del presidente rossoblù Nicola Circelli – che è entrata a far parte del progetto rossoblù. Per noi è molto importante ma soprattutto credo sia importante per il territorio sapere che una società leader nel proprio settore dei trasporti dell’eolico accompagni la società di calcio del Campobasso in questo progetto».

Gli fa eco la titolare de La Molisana Trasporti, signora Margherita Berardini: «Spero che questo accordo possa servire sia a noi come azienda che a voi come società di calcio, a noi per farci conoscere di più sul territorio molisano e questa penso sia la giusta motivazione per sposare questo progetto. Sono sicura che tutto andrà per il meglio sia a noi come lavoro che a voi come squadra».

Sul retro delle maglie dei Lupi, dunque, compariranno il logo e la scritta de “La Molisana Trasporti”.