La Molisana piace anche agli influencer stranieri: “E’ da Mamma mia!”

La ‘classifica’ stilata da Alex French Guy, che su Youtube ha un canale da 1,8milioni di iscritti e oltre 200mila follower su Instagram

La pasta La Molisana è da “mamma mia”, parola di Alex French Guy, l’influencer francese molto attivo su YouTube tanto da avere un canale con 1,8milioni di iscritti e quasi 200mila follower su Instragram.

Nel video che pubblichiamo di seguito ha valutato diversi tipi di pasta e ha giudicato quella della famiglia Ferro come tra i marchi di qualità migliore. Bacchettate invece altre marche molto note sia in Italia che all’estero. Per l’influencer La Molisana è al livello più alto.

Per l’influencer “è il perfetto mix tra tradizione e innovazione. E’ da mamma mia!”

Il video ha totalizzato in appena tre giorni oltre 400mila visualizzazioni e più di 20mila like sul social dedicato ai video facendo risaltare il marchio di pasta tutto molisano.