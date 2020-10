La molisana Morena Marangi per il terzo anno giurata di “All together now”

Per il terzo anno consecutivo la termolese Morena Marangi farà parte della prestigiosa giuria formata dai 100 esperti di musica del programma di canale 5 ‘All together now’ presentato da Michelle Hunziker e affiancata da J-Ax e da un gruppo di giudici composto da Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone. La prima puntata è prevista per il prossimo mercoledì 4 novembre quando All Together Now tornerà sul piccolo schermo. “Direttamente dai camerini anche quest anno per la terza stagione sarò presente nel murone della trasmissione su canale 5 alle 21.30 -ha fatto sapere Morena sui social- sono felice di far parte di questo grande e complesso progetto soprattutto in un periodo in cui l’ era e la prospettiva del mondo sta completamente cambiando, è difficile veramente”.