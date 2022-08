La Molisana Magnolia, una prima seduta coinvolgente e di prospettiva

Se, per dar retta ad un antico adagio popolare, ‘il buon giorno si vede dal mattino’, le prime ore della nuova stagione in casa La Molisana Magnolia Campobasso lasciano presagire segnali particolarmente confortanti per l’intero scenario rossoblù. Nel contesto dell’Arena il gruppo dei #fioridacciaio ha lavorato con grande determinazione in una prima seduta principalmente all’insegna del lavoro di carattere fisico, ma anche con una chiusura all’insegna dell’aspetto tecnico.

MAGNOLIE GAUCHE Intorno ad un preparatore fisico del calibro di Walter Brandoni, che ha coinvolto ed autoresponsabilizzato gli stessi #fioridacciaio, le magnolie hanno dato vita ad una sessione di lavoro dedicata ad alcuni aspetti fondamentali: il coordinamento braccia-gambe, l’uso del bacino, la velocizzazione dei riflessi e la prontezza di pensiero.

«È stata un’occasione per trovarsi e per conoscersi, ho cercato di trovare una serie di punti di contatto con le ragazze e le risposte sono state ampiamente positive. È un gruppo che ha lavorato durante l’estate e che è pronto per questa nuova avventura. Ci saranno sessioni dedicate maggiormente all’intensità ed è da lì che trarremo ulteriori riscontri, ma intanto questa giornata è motivo di sorrisi».

COACH SODDISFATTO Parole risuonate anche nelle prime considerazioni del coach rossoblù Mimmo Sabatelli, che ha visto le sue al termine del lavoro principalmente fisico di giornata esercitarsi in una sessione di tiro a canestro mostrando già confidenza e doti balistiche di non poco conto.

«Le mie impressioni? Senz’altro confortanti, c’è un bel gruppo con tante ragazze che hanno voglia di lavorare e mettersi in discussione. Questa è una base di non poco conto».

LA GIORNATA In un tripudio di microfoni, notes, macchine fotografiche, telecamere, pocket cam, GoPro ed anche droni per i #fioridacciaio c’è prima stata la consegna del materiale da allenamento e la prova dell’outfit fornito dallo sponsor tecnico Gems, poi – dopo una riunione con lo staff nel chiuso dello spogliatoio – l’ingresso in campo con, al termine, i saluti dei vertici dirigenziali (la presidente Antonella Palmieri, la vicepresidente Valeria Cavaliere ed il direttore generale Rossella Ferro) alla squadra ed una prima sessione di foto al gruppo.SETTIMANA PIENA Per le rossoblù in previsione c’è una settimana intensa. Domani e dopodomani spazio ad una doppia seduta: al mattino tra le 10 e mezzogiorno ed il pomeriggio tra le 17 e le 19 (con sede l’Arena domani e prima seduta di pesi mercoledì mattina allo Sporting Club). Giovedì dalle 10 a mezzogiorno unicamente sessione mattutina all’Arena con pomeriggio di riposo. Poi, doppie sedute tra le 10 e mezzogiorno al mattino sia venerdì che sabato con, in alternanza con Brindisi, venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato tra le 18.30 e le 20.30 sempre all’Arena. Rossoblù sul parquet anche domenica mattina all’Arena tra le dieci e mezzogiorno con pomeriggio libero.