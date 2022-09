La Molisana Magnolia, ulteriori opzioni per la campagna abbonamenti

Con la scorsa settimana si è chiusa la fase dedicata alla prelazione per i vecchi abbonati (numerose le tessere già rinnovate) e si è entrati in quella della vendita libera per tutti degli abbonamenti 2022/23 per la Techfind Serie A1 femminile di basket con protagonista La Molisana Magnolia Campobasso.

RECAP SUL LISTINO Tre le tipologie di abbonamento previste: quelli della tribuna Monforte (100 euro la Gold, 80 il resto del settore), quelli della San Giorgio (60 euro) e quelli delle curve a 30 euro con riduzione (non applicabile alle curve) del 50⁒ per gli under 18 ed ingresso gratis per gli under 5.

ULTERIORI OPZIONI Da parte sua, peraltro, il club ha previsto ulteriori possibilità per ampliare ancora di più la presenza di appassionati alla causa rossoblù.

I vertici del sodalizio, infatti, hanno deciso di dare un abbonamento omaggio a tutti i tesserati dei settori giovanili (maschili e femminili) nonché del minibasket del ticket Magnolia-Ennebici-Cestistica. Non solo, i genitori dei singoli tesserati avranno l’opportunità di acquistare l’abbonamento a metà prezzo per la tribuna San Giorgio (30 in luogo di 60 euro).

DECLINAZIONE D’ACCIAIO Aspetti che consentiranno ai possessori di poter essere ‘Magnolia’ secondo il claim di IMagnolia impostato per la campagna abbonamenti e legato a cinque specifiche peculiarità: ossia, secondo una prospettiva anglofona, l’essere Molise (IMolise), l’essere meraviglia (Imarvel), l’essere un modello di riferimento (Imodel), l’essere un po’ folli (Imadness) e l’essere anche qualcosa di più (Imore).

TRIVIA MAGNOLIA In prospettiva della nuova stagione nella Techfind Serie A1, peraltro, va segnalato come, da quelle che sono le curiosità dell’area statistiche di Lega Basket Femminile, le magnolie risultino come il terzo team del lotto per presenze a referto nel torneo di A1 con un totale di 1.484 dietro solo alla leader Schio (1.628) ed alla piazzata Sesto San Giovanni (1.581).