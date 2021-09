La Molisana Magnolia, per lo staff un’eleganza da pentagramma con Cotton Music

Un’eleganza composta. Attenta all’aspetto sportivo, ma anche a quel tocco fashion necessario per dare il giusto lustro al messaggio (sportivo e sociale) dei #fioridacciaio. La Molisana Magnolia Campobasso da questa stagione veste Cotton Music, il marchio d’abbigliamento molisano che ha voluto legare il suo brand al team rossoblù, griffando con le proprie creazioni i capi di rappresentanza dello staff tecnico e dei dirigenti a diretto contatto con la prima squadra (in casa e in trasferta).

COACH ‘GALEOTTO’ La sinergia con Magnolia – come spiega Giuseppe Emanuele, ceo del marchio – è figlia «della conoscenza con coach Mimmo Sabatelli».

«Il nostro prosegue è un brand made in Molise a 360 gradi. Siamo attenti alle eccellenze e la Magnolia è un riferimento del nostro territorio. Nel nostro marchio mettiamo assieme le nostre due passioni: quella della musica (l’azienda ha anche un punto vendita di strumenti musicali in città, ossia ‘Fare musica’, ndr) e quella dell’abbigliamento, producendo macchine per cucire industriali. Cotton music, di fatto, come afferma il nostro claim ‘veste la passione per la musica’. Infatti, abbiamo quattro linee di abbigliamento: rispettivamente jazz, rock, blues ed hip-hop che vestono gli appassionati di questi generi, ognuno contraddistinto da un suo specifico stile».

FIOR DI… COUTURE Quanto ai capi pensati per Magnolia, l’intento è quello di fornire dei «capi classici con giacche e camice molto fashion, il tutto, però, con anche un tocco giovanile, legato alla presenza dei jeans, che si associano ai pantaloni più formali».

«Nello specifico – aggiunge Emanuele – abbiamo pensato alla determinazione e alla costanza che caratterizza tecnici e dirigenti di questo team, estremamente professionali nel portare avanti la propria opera all’insegna della dedizione».

NESSUN CONFINE Del resto – fa sapere il vertice di Cotton Music – l’eccellenza «non ha lingua, né sede. Come fornitori di macchine da cucire industriali vendiamo i nostri prodotti non solo in Molise e nel resto d’Italia, ma anche in Tunisia, Turchia, Marocco ed Albania e siamo da supporto a marchi come Zegna e Max Mara. Ora, questa sinergia con Magnolia per noi rappresenta un’occasione di soddisfazione e piacere perché nella nostra logica di vestire le passioni, dopo quella della musica, ci piacerebbe declinare anche quella dello sport, settore che vede gli appassionati di un team fare di tutto per avvicinarsi alla squadra che hanno nel cuore».