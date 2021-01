La Molisana Magnolia, Ostarello sprona il gruppo: «Pronte a dare il massimo»

La lunga: «A Lucca ho avvertito buone sensazioni. Nel girone di ritorno potremo crescere ulteriormente e dare fastidio a tutti»

Mercoledì, a Lucca, ha dato vita ad una performance da 32 di valutazione con 22 punti messi a segno, il 69% dal campo ed un Oer da 1,47. Samantha Ostarello (protagonista anche sul calendario 2021 della Lega basket femminile) ha testimoniato, una volta in più, di essere uno dei cardini nel gruppo La Molisana Magnolia Campobasso. Assieme a quella di Wojta, la sua assenza – complice l’infortunio patito con l’Italbasket rosa nella bolla di Riga in occasione della prima finestra di qualificazione agli Europei – aveva impattato con forza, da un punto di vista offensivo, sul percorso dei #fioridacciaio.

FIRST REAL GAME A qualche giorno di distanza, tornando sulla gara del PalaTagliate, la lunga rossoblù fa emergere tutto il pragmatismo proprio del suo lato statunitense.

«È stato bello – riflette – concludere il 2020 in bellezza con un’affermazione. La mia prestazione? Ero alla prima gara effettiva dopo il rientro con Ragusa successivamente all’infortunio ed ho cercato di capitalizzare al meglio le situazioni, perché mi sentivo bene ed avvertivo ottime sensazioni sul parquet».

2021 EXPECTATION Emozioni che la lunga delle campobassane riverbera anche sull’anno che verrà, indicando – in maniera molto chiara – alle proprie compagne l’obiettivo per il girone di ritorno.

«Abbiamo tutte le qualità – argomenta – per cercare di dar vita ad un percorso importante, perché, per qualità presenti nel nostro roster e per tipologia di gioco che possiamo esprimere, abbiamo tutte le qualità per essere vicine ai team al vertice Venezia, Bologna, Schio e Ragusa, puntando ad ottenere il massimo anche con gli altri competitor del torneo».

UNDERDOG STATUS Del resto, da matricola del torneo, la formazione campobassana si affaccia alla seconda metà della regular season sempre più proiettata in un ruolo di underdog.

«Il club è al primo anno in categoria – discetta Ostarello – e si è trovato a vivere un nuovo contesto. Pian piano, cercando di superare anche le problematiche, si è entrati nelle dinamiche di questo torneo e credo d’ora in avanti che potremo prenderci belle soddisfazioni e cogliere piacevoli sorprese».

POST PLAYER Tanto più in virtù di un organico che, con il 2021, andrà a completarsi ulteriormente. «Dalla nostra – spiega – abbiamo ancora tanto potenziale da esprimere e, con l’arrivo di una pivot come Tikvić, potremo far emergere ulteriormente le qualità alla base della conformazione complessiva di quest’organico».

SECOND TIME Il gennaio appena iniziato sarà anche il momento di avvicinamento alla seconda (ed ultima) finestra di qualificazione per gli Europei in programma nel mese di giugno (dal 17 al 27) tra Spagna e Francia.

«A Riga senz’altro sono stata sfortuna per il problema fisico che mi è occorso. Tuttavia, il basket è una parte integrante della mia vita e ogni occasione di poter stare in campo per me è un’opportunità per cercare di dimostrare appieno le mie qualità e provare a fare del mio meglio».

LAVORO ALL’ARENA Con la prima domenica del nuovo anno, giornata di competizione legata alla quattordicesima giornata (l’avvio del girone di ritorno) per il resto delle formazioni inserite nel lotto delle partecipanti alla Techfind Serie A1, ci sarà anche il ritorno sul parquet amico, dopo la sosta per il Capodanno, delle magnolie che, domenica 10, riceveranno nel proprio impianto (La Molisana Arena) il Vigarano.

TIKVIĆ IN CITTÀ Nelle scorse ore tra l’altro (a Capodanno, ndr) ha raggiunto il Molise anche l’ultimo innesto – la pivot della nazionale croata Ivana Tikvić – pronta a dare manforte al gruppo campobassano, aggiungendo la dimensione verticale e di sostanza sotto canestro all’ensemble rossoblù.

LA ISLA GIARDINA Per una Tikvić in città c’è una Camille Giardina (l’esterna statunitense con passaporto italiano) che, invece, proseguirà la sua stagione sportiva in Spagna.

Sabato sera, infatti, la guardia di Sarasota è partita alla volta della Spagna per raggiungere le Isole Canarie. Qui si disimpegnerà con la formazione del Magectias contra violencia genero di Tias nei pressi di Las Palmas, club impegnato nella Lf2 (la serie A2 iberica) pronto a puntare con forza sul prodotto del Florida Southern College per provare a risalire la china in graduatoria.