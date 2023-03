La Molisana Magnolia mette sotto scacco Terni, è una crescita continua

Entusiasta il tecnico Francesco Dragonetto: «Poteva essere una gara a rischio, ma siamo stati abili a rendere piana la contesa»

Una rotazione a dodici con undici elementi a ‘sporcare il referto’, 34 punti dallo starting five e 31 dalle rotazioni in uscita dalla panchina. Le junior La Molisana Magnolia Campobasso riscattano ben presto lo stop di Civitanova Marche (gara che ha lasciato l’amaro in bocca solo per il risultato, ma non per la prestazione) e si impongono di quattordici sul Terni dell’ex Falbo sempre all’inseguimento dei #fiorellinidacciaio.

PRIMO STRAPPO

Trozzola e Mascia (inserita nello starting five) danno i primi colpi a Terni che prova a rispondere con la propria fisicità. Giacchetti, poi Trozzola e ancora Lallo danno ulteriore mordente alle campobassane che, avanti di quattro a metà del periodo, piazzano un parziale di 12-3 con tanto di buzzer beater di Bocchetti con cui prendono un margine di doppia cifra al 10’.

MARGINE AMPLIATO

La colombiana Moscarella inizia a furoreggiare nel secondo periodo con una tripla (cui segue un’ulteriore bomba di Trozzola, top scorer tra le giovani magnolie) che spacca, di fatto la contesa. Le campobassane proseguono nella loro corsa, arrivando all’altezza dell’intervallo lungo con sette possessi pieni di vantaggio (44-23) da gestire.

MASSIMO VANTAGGIO

La tripla di Baldassarre fa registrare il massimo vantaggio di serata (il più ventiquattro del 47-23). Le umbre provano a non disunirsi, ma le campobassane sono concrete ed efficaci ed hanno diciannove lunghezze da gestire al 30’ (56-37).

GARBAGE TIME

L’ultimo periodo, così, finisce per essere il momento delle statistiche con le campobassane che controllano i ritmi e festeggiano l’undicesimo successo stagionale nel torneo cadetto.

A REFERTO CHIUSO

Ovviamente felice, dopo il suono della sirena, il coach rossoblù Francesco Dragonetto: «È stata una buona gara – spiega – ben approcciata. Siamo state brave a tenere bene la contesa, mettendola ben presto sui binari giusti, nonostante qualche giro a vuoto nella contesa. Mascia in quintetto? È una delle ulteriori soluzioni che ho vouto provare ed ha fatto bene, rimanendo molto concentrata, così come sono felice per l’ingresso sul finale di Del Colle. Questo è stato un risultato importante, dove tutte hanno messo un mattoncino, ricevendone una forte iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato e per i prossimi mesi di questa stagione. Tutte hanno dato il meglio. Avevamo di fronte una squadra che ritrovava Falbo ed aveva Bartholomew in netta ripresa, ma non abbiamo mai avuto timore in quella che poteva essere una gara a rischio come approccio».

SOSTA E POI ORVIETO

Per le campobassane, nel prossimo weekend, ci sarà il proprio turno di sosta. Poi, il 25 marzo, ci sarà la trasferta in casa dell’Orvieto.