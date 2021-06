La Molisana Magnolia, il club invita i supporter a metterci la faccia

‘Si vuò ‘na prova e’ curaggio, miettice ‘a faccia’ (ossia ‘se necessiti di una prova di coraggio, mettici la faccia’). In una delle hit più celebrate del rapper partenopeo Lucariello c’è probabilmente insito il senso dell’ultima iniziativa social in casa La Molisana Magnolia Campobasso.

All’insegna dello slogan #magnoliaweare, hashtag di riferimento per la stagione 2021/22 del club rossoblù, il team del capoluogo di regione è pronto ad entrare nel suo secondo torneo consecutivo nella massima serie cestistica in rosa.

NOI FIORI D’ACCIAIO Del resto, lo slogan scelto dal club per il campionato che verrà nasce dall’assunto che ‘Magnolia siamo noi’. Alla base ‘una comunità che cresce’ e ancora ‘la magia di stare insieme, l’ascolto reciproco e le emozioni per una passione comune’.

Tutti aspetti che – fanno sapere dal club rossoblù – ‘hanno il potere di rendere la vita e le relazioni degne di essere vissute’. Ed è intorno a tali caratteristiche, tra l’altro, che ‘ruota l’universo rossoblù’.

SELFIE ROSSOBLÙ Di qui l’invito a ‘metterci la faccia’, ossia ‘scattarsi un selfie in primo piano’, inviandolo al club per essere protagonista della stagione che verrà.

Da quest’oggi e per le prossime settimane, infatti, tramite i canali social Facebook ed Instagram del club, sfruttando i servizi di messaggistica Messenger e Direct, sarà possibile inviare il proprio volto al team rossoblù per essere ancora più addentro all’universo dei #fioridacciaio. I volti dei tifosi saranno al centro sia del lancio della prossima campagna abbonamenti del team che per altri aspetti comunicativi della stagione che verrà.

STRETTA INTERCONNESSIONE Non a caso, sin dall’inizio della propria avventura, la forte simbiosi tra sostenitori e team ha rappresentato uno dei cardini del percorso dei #fioridacciaio tanto da portare ad iniziative, celebrate anche dalla stampa nazionale (sportiva e non), come quella del ‘terzo tempo’. Caratteristica, tra l’altro, che neanche la convivenza con la pandemia da Covid-19 ha sopito e che, in prospettiva, è pronta a riemergere con forza nell’universo campobassano.