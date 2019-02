La Molisana Magnolia Campobasso si impone in Liguria

REDAZIONE

Una ripartenza immediata. La Molisana Magnolia Campobasso si impone di sedici in Liguria in casa della

Cestistica Spezzina e lo fa da un avvio non semplice riuscendo, con una difesa maestosa tra secondo e terzo

quarto e con un attacco che manda in doppia cifra ben cinque elementi e dove brilla una Marangoni che

conferma una volta in più le sue qualità di leader, a soppiantare le proprie avversarie, arrivando anche a

venti punti di margine a proprio favore. Le rossoblù così mantengono la propria leadership con quattro

punti di margine sul secondo posto e la prospettiva ora del match interno con Bologna.

«Le ragazze – discetta a referto chiuso coach Mimmo Sabatelli – hanno dimostrato di essere formazione di

carattere. Ero curioso di vedere quale sarebbe stata la reazione di una squadra ferita dal ko di Palermo e la

reazione c’è stata appieno. Ho visto un gruppo vivo, presente e cattivo. Una squadra profonda che ha

saputo compattarsi ed emergere con determinazione».

CA CREDITE AGRICOLE CESTISTICA SPEZZINA LA SPEZIA 58

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 74

(24-15, 32-34; 40-57)

LA SPEZIA: Packovski 14, Corradino 4, Templari 16, Tosi, Linguaglossa, Cadoni 5, Mori 4, Sarni 15, Olajide,

Gioan ne. All.: Corsolini.

CAMPOBASSO: Marangoni 20, Porcu 7, Sammartino, Ciavarella, Di Gregorio 10, Želnytė 2, Falbo, Bove 12,

Mancinelli 12, Reani 11. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Barbieri (Roma) e Picchi (Frosinone).

NOTE: progressione punteggio: 11-9 (5’), 32-25 (15’), 34-42 (25’), 46-65 (35’).