La Molisana Magnolia, campagna abbonamenti fortemente vicina ai supporter

Un hashtag – #IMagnolia – accattivante perché frutto della sintesi tra atmosfere 2.0 (quelle legate alla I di partenza) e l’accorciamento dell’espressione anglosassone I am Magnolia (ossia ‘io sono Magnolia’).

Per la stagione 2022/23 la campagna abbonamenti in casa La Molisana Magnolia Campobasso si fonda su di una consapevolezza del proprio universo di riferimento, fatto di valori, entusiasmo e voglia di vivere lo sport a tutto tondo.

I AM Nello specifico, nel claim scelto dal club della presidente Antonella Palmieri, sono cinque le peculiarità alla base dell’io sono Magnolia. E cioè, tutti con slogan in inglese, essere Molise (IMolise), essere meraviglia (Imarvel), essere un modello di riferimento (Imodel), essere un po’ folli (Imadness) ed essere anche qualcosa di più (Imore).

DIRITTO DI PRELAZIONE Per quanti erano già abbonati al team rossoblù da questo martedì successivo al Ferragosto a giovedì primo settembre ci sarà la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione o all’Arena o tramite il circuito Vivaticket (sul sito web dell’agenzia di ticketing oppure nei punti vendita territoriali del network). Dal 2 settembre, invece, e sino a metà ottobre la vendita sarà aperta a tutti.

LISTINO PREZZI Particolarmente vicino ai tifosi il costo delle tessere stabilito dal club. Per l’intera stagione l’accesso alla tribuna Monforte Gold costerà 100 euro, 80 quella alla Monforte. Sessanta euro il presso per la tribuna San Giorgio, trenta, infine, quello delle curve. Eccezion fatta per le curve, tra l’altro, il club ha previsto anche delle riduzioni del 50% per gli under 18 e tagliandi gratis per i piccini al di sotto dei cinque anni.