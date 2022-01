La Molisana Magnolia, altro rinvio: differito anche il match con Costa Masnaga

Prosegue la sosta ai box per La Molisana Magnolia Campobasso. Dopo il match interno con San Martino di Lupari e le trasferte a Sesto San Giovanni ed Empoli, le rossoblù ‘saltano’ anche il confronto di domenica all’Arena contro il Costa Masnaga.

Di fatto, la truppa di coach Sabatelli dovrebbe rivedere le luci del parquet – salvo complicazioni legate alla pandemia da Covid-19 – solo domenica 16 gennaio quando, a distanza di quasi un mese dall’ultimo confronto disputato, i #fioridacciaio ospiteranno all’Arena la Virtus Bologna per la sedicesima giornata (la terza del girone di ritorno).

Al pari della prima squadra, peraltro, anche la formazione junior di serie B è alla finestra avendo saltato il previsto match a Viterbo valido per il nono turno (il secondo del girone di ritorno) a causa di alcune positività al coronavirus nella formazione tusciana. Di fatto, la prima data utile dovrebbe essere quella di sabato in occasione del match interno contro la Pink Terni dell’ex Alessandra Falbo, ma, anche in questo caso, le prossime ore saranno decisive circa l’ufficializzazione della contesa, avendo le umbre già rinviato al 26 gennaio il proprio match interno dell’Epifania contro la leader Panthers Roseto.