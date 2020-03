La molisana Greta Ferro sulla copertina di “Io Donna”

Dal 25 marzo sarà la protagonista assoluta di Made in Italy, in onda su Canale 5

Greta Ferro, modella molisana che ha ormai conquistato le passerelle internazionali, si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Io Donna” (in edicola il sabato con il Corriere della Sera): a lei è dedicata la copertina della rivista.

La Ferro, dal 25 marzo, sarà la protagonista assoluta della fiction in onda su Canale 5 dal titolo “Made in Italy” che narra il percorso di crescita delle griffe nella Milano anni ’70. Nella lunga intervista rilasciata al settimanale, la Ferro parla della sua infanzia, della sua esperienza in Cina, degli studi a Milano e del suo attuale lavoro e di come sia arrivata, step by step, alle passerelle internazionali.