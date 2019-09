La molisana Greta Ferro sulla copertina di Grazia (Il video del backstage)

E’ ormai una stella nel firmamento della moda italiana e internazionale. La modella molisana Greta Ferro continua la sua ascesa e continua a far parlare di sé. Questa settimana è sulla copertina di “Grazia”, tra le più importanti riviste di moda e bellezza. All’interno una lunga intervista nella quale la bellissima 23enne molisana parla della serie tv che la vedrà protagonista (Made in Italy) e della sua recente esperienza al Festival di Venezia.

C’è attesa per la serie tv che andrà in onda in autunno su Canale 5 e il cui cast è veramente d’eccezione. Con Greta Ferro ci saranno Marco Bocci, Margherita Buy, Raoul Bova, Claudia Pandolfi e Stefania Rocca.

NEL VIDEO IN ALTO IL BACKSTAGE DELLA COPERTINA DI GRAZIA CON GRETA FERRO