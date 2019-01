La molisana Greta Ferro primo volto italiano di Giorgio Armani Beauty

CAMPOBASSO

Dopo il debutto in grande stile sul red carpet in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, Greta Ferro continua la sua scalata verso il successo attirando addirittura l’interesse delle grandi maison. Bella e giovanissima, la 23enne campobassana è diventata il nuovo e primo volto italiano di Giorgio Armani Beauty. Greta oltre alla sua nuova carriera di modella e attrice è anche studentessa alla Bocconi di Milano, am ciò nonostante non ha mai rinnegato le sue origini molisane delle quali va fiera. «Campobasso è una città minuscola immersa nel verde», dice a proposito della città che l’ha vista crescere e chissà che non le abbia portato anche un po’ di fortuna. Infatti, la giovane molisana sembra davvero essere nata sotto una buona stella. Dallo scorso ottobre è anche sul set di un nuovo film dove reciterà a ccanto all’attrice Marcherità Buy, il suo ruolo – manco a dirlo – quello di una giovane giornalista di moda negli anni ’70.