La molisana Greta Ferro incanta Venezia. Per ‘Elle’ è la visione più sexy sul red carpet

Nel primo giorno del Festival di Venezia gli obiettivi dei paparazzi erano tutti puntati sulla bellissima molisana, Greta Ferro. La modella e attrice, musa ispiratrice di Giorgio Armani, ha incantato i presenti con il suo bellissimo abito confezionato proprio da re Giorgio. Sul red carpet Greta Ferro sfilato con un abito blu e nero con schiena completamente scoperta e spalline sottili. Ad elogiarne la bellezza è stata anche la rivista Elle che l’ha definita sexy e sofisticata allo stesso tempo. “A rendere sensualissimo il look della modella -si legge nell’articolo a firma di Carlotta Tosoni- è la sua nonchalance, la sua naturale eleganza con cui porta un capo sicuramente non facile, che ha bisogno della giusta personalità. Infatti, i capelli sciolti e liberi, con l’immancabile frangetta, e il suo sguardo da cerbiatta rendono il tutto più ironico, quasi casuale e non c’è niente di più sexy di chi non cerca di esserlo”.