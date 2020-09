La molisana Federica Vinci nuova leader europea della Fondazione Obama

Federica Vinci, isernina di 27 anni e Co-Presidente di Volt Italia, è stata selezionata come giovane leader europea per l’Italia per prendere parte del programma inaugurale, tutto virtuale, della Obama Foundation Leaders: Europe, che prenderà il via oggi 8 settembre 2020. L’iniziativa identifica i leader emergenti che operano nel governo, nella società civile e nel settore privato che hanno dimostrato un impegno a promuovere il bene comune. L’obiettivo è quello di costruire una rete in crescita di trasformatori e innovativi che cercano di guidare il cambiamento nelle loro comunità sviluppandosi e sostenendosi a vicenda. Il programma di sei mesi darà loro la possibilità di confrontarsi in riunioni virtuali settimanali per discutere alcune delle questioni più impegnative che l’Europa deve affrontare con i leader della comunità in prima linea.

Federica è co-presidente di Volt Italia, parte di Volt Europa, il primo partito progressista paneuropeo volto a intraprendere un’azione collettiva per rafforzare l’Unione Europea. Nel suo ruolo, Federica aiuta a gestire le campagne locali, regionali ed europee del partito. In particolar modo, Federica guida gli sforzi di Volt per cambiare il modo in cui la politica viene condotta e percepita sviluppando campagne di attivismo come “RoadTo50”, volta ad aumentare la partecipazione delle donne in politica. Federica crede che un partito politico debba lottare e realizzare il cambiamento che immagina combinando politica elettorale e attivismo sociale per concretizzare una società più giusta e sostenibile.

“Ho intenzione di lavorare affinché la politica riprenda il suo significato primordiale, quello di fare il bene dei cittadini, a partire dalle classi più dimenticate da questa politica come donne e giovani” dichiara la Vinci. “Non si può e non si deve fare politica solo nelle istituzioni o in campagna elettorale, è uno dei motivi per cui abbiamo fondato Volt. L’attivismo civico e la promozione di una maggiore partecipazione in politica attiva di giovani e donne devono essere tra i principali impegni di un partito, ancora prima della campagna elettorale. Questo è ciò che promuoverò durante i mesi come Obama Europe Leader: un nuovo modo di fare politica, che cambi le intenzioni di chi vi partecipa e crei una nuova classe dirigente volta all’azione prima ancora che a simboli, ideologie e consenso elettorale”.

Obama Foundation Leaders: Europe è un progettato nato sulla convinzione che questi 35 leader emergenti, attraverso il loro straordinario lavoro nelle loro comunità, abbiano il potenziale per avere un impatto positivo sui loro paesi, sulla regione e sul mondo. Il lancio di questo programma arriva anche sulla scia dell’appello del presidente Obama all’inizio di quest’anno affinché una nuova generazione di leader traduca la propria giustificabile rabbia in un’azione pacifica, sostenuta ed efficace. Il programma completamente virtuale verrà eseguito da settembre 2020 a febbraio 2021.

Leader: l’Europa è resa possibile grazie ai generosi contributi degli sponsor, tra cui The Rumi Foundation, un’organizzazione incentrata sul sostegno della prossima generazione di giovani leader attraverso l’istruzione, l’innovazione e l’imprenditorialità.