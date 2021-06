La molisana Federica Cocozza alla vicepresidenza della Comunità del Pnalm

Presso il centro visita di Pescasseroli si è tenuto il consiglio della comunità del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Tra i punti all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali della comunità che ha portato all’elezione del presidente e dei due vice presidenti. Federica Cocozza, sindaca di Filignano, è stata eletta vice presidente dei comuni facenti parte della Comunità Parco, questo il suo commento:

“Ringrazio tutti i componenti della comunità del parco che mi hanno eletta vicepresidente insieme alla collega Di Benedetto Pancrazia, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono onorata di poter ricoprire questo ruolo all’interno della comunità del parco e metterò in campo tutta la mia preparazione, dedizione e buona volontà per raggiungere gli obiettivi prefissati. Faccio i miei migliori auguri anche al presidente Antonio Di Santo per la sua rielezione e ringrazio il presidente Giovanni Cannata ed il direttore Sammarone per la costante disponibilità”.