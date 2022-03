La Molisana corre con Jacobs: il campione olimpico diventa testimonial del pastificio

Questa mattina, mercoledì 2 marzo, la firma del contratto triennale a Roma. L’amministratore delegato Ferro: “Le sue performance hanno incantato il mondo. La sua tenacia rispecchia la nostra”

E’ arrivata a Roma questa mattina, mercoledì 3 marzo, aII’hoteI d’Inghilterra, la firma del contratto che legherà Marcell Jacobs per tre anni al pastificio La Molisana. Il campione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4 x 100, ha stretto la mano all’amministratore delegato, Giuseppe Ferro, per sancire l’accordo. Madre italiana, padre texano, Marcell si sente italiano al 100% e infatti è cresciuto a Desenzano del Garda e da qualche anno vive a Roma con la famiglia.

Il suo nome da oggi sarà affiancato alla pasta, simbolo deII’ItaIia e della dieta mediterranea. Jacobs ha scelto un’azienda anch’essa al 100% italiana, che produce pasta dal 1912. Saranno 36 i mesi che vedranno insieme il campione tenace, testimonial di forza e di coraggio che dopo ogni caduta è riuscito a rialzarsi fino ai due ori di Tokyo, con I’azienda che ha fatto della tenacia e della sfida il suo punto di forza.

Il campione olimpico sarà ambassador del marchio in tutto il mondo e incarnerà l’immagine della salute e del benessere che derivano da un’alimentazione sana e varia, e da quello stile di vita corretto e consapevole a cui tutti dovremmo tendere. Sport e alimentazione, dunque, un binomio che corre su binari paralleli.

“Quella con Marcell non è una mera sponsorizzazione commerciale — afferma Giuseppe Ferro —. È un rapporto nato spontaneamente perché lui mangia pasta integrale La Molisana da sempre. È dunque la naturale conclusione del rapporto tra il campione olimpico e la nostra pasta”.

Soddisfatto anche il campione olimpico: “Ho deciso di unire il mio nome alla Molisana non solo come amante della buona pasta, ma perché quest’azienda rappresenta un’autentica eccellenza italiana”. I successi del campione sono noti, le immagini del doppio Oro di Tokyo, 100 metri e staffetta 4×100, hanno fatto il giro del mondo. Lo scorso week end ad Ancona ha confermato l’oro nei 60 metri e ha detto: “Bello vincere a casa!”.