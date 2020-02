La molisana Chiara Cavalieri al Savoia con “Famiglia”

Reduce dal grande successo riscosso da pochi giorni a Napoli, lo spettacolo “Famiglia” di Valentina Esposito, fa tappa a Campobasso al Teatro Savoia, dove andrà in scena l’8 e 9 febbraio 2020. Tra le prime file della compagnia romana Fort Apache Cinema Teatro (FACT) anche l’attrice molisana Chiara Cavalieri, che recita al fianco della Palma d’Oro Marcello Fonte e degli attori scelti dalla regista per il progetto FACT. E’ un sublime affresco teatrale che ritrae la famiglia e i suoi tanti protagonisti, quello che si delinea sul palco di Piazza Gabriele Pepe. Una delicata e struggente opera di ricostruzione degli affetti, dei rancori e degli equilibri che regolano la vita all’interno di ogni famiglia. A raccontarli al pubblico è il testo scritto da Valentina Esposito, regista e responsabile della compagnia Fort Apache Cinema Teatro, progetto di reinserimento sociale nel settore lavorativo in ambito spettacolo, realizzato con il patrocinio del Garante delle Persone sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale.

Lo spettacolo vede l’impegno di tredici attori (tra ex detenuti e non), di cui molti già noti al piccolo e grande schermo e tra cui ritroviamo: Alessandro Bernardini, Christian Cavorso, Chiara Cavalieri, Matteo Cateni, Viola Centi, Alessandro Forcinelli, Gabriella Indolfi, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi, Cristina Vagnoli e Marcello Fonte, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2018 per la sua incredibile interpretazione in “Dogman”, di Matteo Garrone. Il progetto F.A.C.T. spazia tra cinema e teatro ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio, in collaborazione con la Direzione di Rebibbia N.C., con il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con U.E.P.E. – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Roma e con La Sapienza Università di Roma per il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo “SARAS”, di cui Valentina Esposito è docente.

In occasione del matrimonio dell’ultima e unica figlia femmina di una numerosa famiglia tutta al maschile, si riuniscono nuovamente tre generazioni di persone legate da antichi dolori e irrisolte incomprensioni. La cerimonia diventa pretesto per rimettere sullo stesso tavolo i padri dei padri e i figli dei figli, e consumare una vicenda d’amore e d’odio, sospesa tra passato e presente, sogno e realtà. Lo svolgimento della trama anima il vero significato di una pièce che prova a scandagliare l’anima di uomini che nei lunghi anni di reclusione hanno sofferto per gli affetti lontani, per i figli distanti, per gli amori perduti, e si trovano ora a tentare una ricostruzione emotiva di un rapporto difficile fatto di rivendicazioni e ribellioni.