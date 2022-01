La molisana Barbara Luisi vicesegretario generale del Mise

Barbara Luisi, molisana, 48 anni, è stata nominata dal ministro Giorgetti nuovo vicesegretario generale del Mise, ministero dell’industria e dello sviluppo economico. Un incarico prestigioso per una giovane e valente professionista molisana che ha dimostrato a tutti come, partendo da una piccola regione, si possa comunque arrivare a toccare il “cielo”.

La storia di Barbara Luisi è tutta “Made in Molise”. Laureata in giurisprudenza all’Unimol, per le sue capacità è rimasta ad insegnare nell’ateneo molisano, poi una carriera tutta nella pubblica amministrazione che è stata un vero e proprio crescendo, vincendo concorsi e lavorando prima alla Provincia di Campobasso, poi alla Regione Molise e infine al Mise da dirigente generale e, infine, vicesegretario generale. Insomma una vera e propria risorsa per il nostro Molise molto apprezzata già dai tempi del suo lavoro alla Regione.