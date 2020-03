La Molisana acquista tre ventilatori polmonari per il Cardarelli

L’azienda: «Siamo vicini alla comunità in questo momento di grande preoccupazione»

CAMPOBASSO. Saranno destinati al blocco operatorio della Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso i tre ventilatori polmonari acquistati dal pastificio La Molisana. Alla luce della grave epidemia da Coronavirus che sta preoccupando l’Italia e messo a dura prova anche l’economia del Paese, l’azienda pastaia ha voluto affiancare la comunità sanitaria, in ginocchio per la mancanza di ventilatori polmonari, indispensabili a fronteggiare i casi più gravi e le complicanze del contagioso virus. È stata pari a 99mila euro circa la spesa sostenuta dalla famiglia Ferro.

«In un momento così difficile per il nostro sistema sanitario e per la nostra comunità abbiamo pensato di essere d’aiuto acquistando materiale di stretta necessità per il nostro ospedale – ha detto la famiglia titolare del pastificio –. Speriamo vivamente che presto tutto si risolva nel migliore dei modi e che rientri il prima possibile questo stato di paura che tutti stiamo vivendo. Siamo fiduciosi che insieme usciremo da questa criticità per ripartire con slancio e determinazione riappropriandoci delle nostre vite».